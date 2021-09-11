Мужчина попал в больницу с ожогами третьей степени после пожара на даче под Энгельсом

Огонь охватил дом полностью
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Сегодня, 11 сентября, ночью под Энгельсом горела дача. Подробности сообщили в региональном МЧС.
В 1:33 пожарные получили сигнал о загоревшемся в СНТ «Бирюза» двухэтажном доме. На место отправили два расчета.
Дачный домик полностью был охвачен огнем. Пострадал 59-летний мужчина. С ожогами третьей степени его положили в больницу.
UPD: 12:30
В МЧС уточнили, что пожар начался в бане, мужчина топил её с вечера. Усылашав ночью треск, зашел внутрь, и огонь пошел на него.
Пожар начался в бане
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
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