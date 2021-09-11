После закрытия пляжного сезона в воде на саратовском пляже не нашли бактерии

Фото из Instagram пляжа

Сегодня, 11 сентября, в Instagram нового саратовского пляжа сообщают о получении результатов проб воды. Напомним, 30 июля там запретили купаться.

- Возбудителей кишечных инфекций и колифагов не найдено в пробах воды у нового саратовского пляжа. Как и заявляли ранее, с понижением температуры Волга перестала «цвести» и изменились микробиологические показатели, - говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за понижения температуры воды искупаться на пляже получится уже только в следующем году. Напомним, вчера в региональном гидрометцентре проанонсировали закрытие пляжного сезона.

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