Коронавирусом в Саратовской области за сутки заразились 242 человека

За прошедший день в Саратовской области коронавирусом заразились ещё 242 человека. Всего на 11 сентября в регионе зафиксированы 83 477 случаев.

В Саратове нашли 105 новых случаев, в Энгельсском районе – 43, а в Балаковском – 16.

Среди заразившихся 10 детей до шести лет, 12 – от семи до 14, шестеро подростков от 15 до 19-ти и 77 человек старше 60-ти лет.

Пневмонию выявили у 100 пациентов, бессимптомно переносят COVID-19 семеро саратовцев.

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