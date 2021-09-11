Ночью в Саратовской области температура воздуха опустится до двух градусов

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде на сегодня, 11 сентября.

В области облачность переменная. Ветер веет с Востока со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Термометры в течение дня покажут от 18 до 23 градусов тепла.

Ночью будет облачно с прояснениями. Ветер поутихнет до 2-7 метров в секунду. Температура составит от 2 до 7 градусов выше нуля, в повышенных местах – до +12°С.

В Саратове сейчас +15°С. К 10 утра обещают +17°С, а максимально воздух прогреется до +20°C. Ночью температура опустится до +9°С. Ветер северо-восточный – от 1 до 4 метров в секунду, порывы – до 8 м/с. Переменная облачность.

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