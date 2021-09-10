В Саратовской области подготовили законопроект о льготной ипотеке для сирот

Сегодня, 10 сентября, в саратовском минстроительства и ЖКХ прошло заседание рабочей группы по вопросам жилья для детей-сирот.

Министр Павел Мигачев рассказал, что на сертификаты на приобретение жилья достигшим 25-летия сиротам выделили 1,7 млрд рублей.

- Мы получили порядка 700 согласий на получение сертификата, на который они будут покупать себе жилье. С 1 августа начали работу по заключению мировых соглашений, на сегодня их заключено 688. И уже вышло из судов, утверждено судами 561 мировое соглашение. В сентябре выдано 385 именных свидетельств. Сироты подыскали порядка 62 помещений. Комиссия на сегодняшний день одобрила 30 жилых помещений, и пять договоров было заключено и отправлено в органы государственной регистрации, - поделился чиновник, выразив надежду на то, что до 25 сентября будут получены все соглашения из суда.

Все свидетельства планируют выдать до конца месяца. Ведомство также подготовило законопроект о льготной ипотеке для получателей сертификатов:

- В течение пяти первых лет будут гаситься 70% от фактических оплаченных процентов банку по ипотеке, - уточнил Мигачев.

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