В Новоузенске похоронили солдат ВОВ

Фото министерства территориальных образований

Сегодня, 10 сентября, на Братской могиле, расположенной на кладбище Новоузенска Саратовской области прошла церемония захоронения погибших в Великой Отечественной Войне местных жителей. Подробности сообщает региональное министерство территориальных образований.

На захоронении Егора Кузьмина и Григория Серкова присутствовал первый заместитель министра по делам территориальных образований области Алик Сабрига.

- Сегодня наши земляки вернулись на Родину. Для них Великая Отечественная война закончилась. Эти люди ценой своей жизни отстояли свободу и независимость нашей Родины. Важно, что Григорий Данилович и Егор Иванович вносили свой неоценимый вклад в спасение и возвращение в строй других наших солдат – они служили в медицинских подразделениях. И сегодня мы провожаем их в последний путь. Пусть земля им будет пухом. И вечная слава их великому подвигу! - цитируют Сабригу в сообщении.

Останки земляков нашел в Калужской области поисковый отряд «Россия». При них были солдатские медальоны.

У погибших нашлись родственники, которые захотели захоронить их на малой Родине.

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