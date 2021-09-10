На фестивале «Укек» Валерий Радаев вступил в дискуссию о возрасте Саратова

Валерий Радаев на фестивале «Укек»

Сегодня в Саратове Валерий Радаев посетил фестиваль археологии и реконструкции «Укек». Мероприятие прошло в историческом парке «Россия – Моя история».

Губернатор Валерий Радаев посетил выставку и площадки фестиваля, где поинтересовался у специалистов их мнением о настоящем возрасте Саратова. Затем глава региона пообщался с участниками и гостями фестиваля, расспросил их о проводимых раскопках, планах в работе и творчестве.

-В этом году мероприятие проходит в десятый раз. До пандемии его каждый день посещали до 50 тысяч человек. Есть дискуссии с учеными, с подрастающим поколением, — отметил Губернатор.

Фестиваль направлен на воссоздание жизни средневекового золотоордынского города Укек, располагавшегося в XIII-XIV веках на южной окраине Саратова.

На фестивале ремесленники проводят мастер-классы, также присутствуют реконструкторы и археологи. На мероприятии устраивают показательные бои воинов, тематические фотосессии со средневековыми доспехами и оружием, выступления музыкантов, лекции известных ученых и другие мероприятия, которые помогут погрузиться в атмосферу средневекового Укека.

Фестиваль «Укек» продлится до 3 октября, о чем информирует пресс-служба Губернатора области.

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