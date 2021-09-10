Лихач из Ленинского района попал в объектив в момент ДТП

Материал "Солнечный Саратов"

Сегодня, 10 сентября, в одном из пабликов Саратова появилось видео с места ДТП: лихач нарушил правила, что привело к аварии.

В паблике «Солнечный Саратов» опубликовано видео, снятое в Ленинском районе. Авария произошла в 13:19 около поликлиники № 17 на Антонова.

На записи видно, что водитель «Лада Калина» нарушил ПДД и играл в «шашки» на дороге. В результате его машина зацепила впереди идущий автомобиль. Серьезных повреждений участники ДТП не получили.

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