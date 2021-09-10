Лихач из Ленинского района попал в объектив в момент ДТП

Материал "Солнечный Саратов"
Сегодня, 10 сентября, в одном из пабликов Саратова появилось видео с места ДТП: лихач нарушил правила, что привело к аварии.
В паблике «Солнечный Саратов» опубликовано видео, снятое в Ленинском районе. Авария произошла в 13:19 около поликлиники № 17 на Антонова.
На записи видно, что водитель «Лада Калина» нарушил ПДД и играл в «шашки» на дороге. В результате его машина зацепила впереди идущий автомобиль. Серьезных повреждений участники ДТП не получили.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.