В Ленинском районе до завтрашнего утра отключили холодную воду

Сегодня, 10 сентября, в Ленинском районе Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщают «КВС».

Для ремонта на улице Зои Космодемьянской, 28 водоснабжение ограничили по адресам: Космодемьянской, 18-30; Олимпийская, 3-11; Панфилова, 5,7,11,13; Гвардейская 20-30а (четные номера домов); 1-й, 2-й и 3-й пр. Панфилова.

Вернуть воду обещают к 8 утра завтрашнего дня.

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