Замглавы врача из Татищево осудили за взятки и превышение полномочий

Фото: КП-Саратов

Бывший заместитель главного врача больницы в Татищево признана виновной в получении взятки и превышении должностных полномочий. Об этом информирует СУ СК по Саратовской области.

Правоохранители выяснили, что в период с сентября 2017 года по ноябрь 2020 года заместитель главного врача по хозяйственным вопросам больницы в Татищевском районе получала взятки от директора организации, поставлявшей в больницу запчасти для ремонта автомобилей. За эти годы женщина обогатилась на 146 700 рулей. Часть денег была передана наличными, а часть на расчетный счет доверенного лица. За эти средства злоумышленница обещала изменить условия контрактов, и освободить контрагента от обязательств по доставке запчастей в больницу: эти обязанности переложили на водителей медучреждения.

Кроме того, превышая свои должностные полномочия, нечистая на руку сотрудница больницы, смогла присвоить стимулирующие выплаты своих сотрудников. С января 2017 года по июнь 2020 года она частями получала от семи подчиненных положенные им деньги. Общая сумма незаконно ущерба составила 860 тысяч рублей. Деньги женщина потратила по своему усмотрению.

Противоправные действия были выявлены сотрудниками ГЭБиПК УМВД России по Татищевскому району Саратовской области. Подсудимая признала вину и раскаялась в содеянном.

Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года с ограничением списка возможных должностей на три года.

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