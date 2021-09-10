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Общество10 сентября 2021 15:15

Чиновник из Саратова отбился от ларечника со взяткой

Наталия Калинина
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Попытка дать взятку

Попытка дать взятку

Саратовский чиновник отбился от недобросовестного предпринимателя, который пытался дать ему взятку. Сегодня, 10 сентября, на своей странице в Инстаграм Михаил Исаев рассказал о ходе борьбы с незаконной торговлей.

По словам мэра Саратова инцидент произошел на Навашина. Ларечник, уличенный в торговле без документов, пытался дать взятку сотруднику управления муниципального контроля.

Вместо оформления протокола предприниматель попытался склонить муниципального служащего к коррупции, но не преуспел.

По данному факту начались соответствующие проверки, информация доведена до сведения прокуратуры города.

Чиновник отбился от взятки

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