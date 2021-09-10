Из саратовского правительства уволился ответственный за противодействие коррупции

Илья Овчинников Фото: Александр Уриевский

Начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции правительства Саратовской области Илья Овчинников решил уволиться.

Факт увольнения по собственному желанию в связи с переходом на другую работу подтвердили «Комсомолке» в пресс-службе губернатора Валерия Радаева.

Овчинников проработал в правительстве более 25 лет.

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