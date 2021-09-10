Из саратовского правительства уволился ответственный за противодействие коррупции

Илья Овчинников
Фото: Александр Уриевский
Начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции правительства Саратовской области Илья Овчинников решил уволиться.
Факт увольнения по собственному желанию в связи с переходом на другую работу подтвердили «Комсомолке» в пресс-службе губернатора Валерия Радаева.
Овчинников проработал в правительстве более 25 лет.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.