В Саратовской области отремонтируют 245,5 км дорог

Вчера, 9 сентября, в региональном минтрансе прошла пресс-конференция, на которой рассказали, что в этом году планируют отремонтировать 245,5 км дорог.

Речь идет от 34 участках автодорог регионального значения, на них потратят 4,7 млрд рублей. Всего на год планировались работы на 6,9 млрд, из них 1,6 млрд федеральные средства. На сегодняшний день уже отремонтировали 174 км дорожного полотна.

Помимо прочего, СГЭТ получил в лизинг 24 троллейбуса «Адмирал». На данный момент их вывели на маршруты №5 и 15. Планируют закупить свыше 40 новых машин.

Также первый замминистра Алексей Быков рассказал, что ремонт дорог в Саратове закончен на 67% по 87 объектам. Чиновник отметил, что задержки в продвижении работ вызваны множеством коммунальных аварий.

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