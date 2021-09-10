Неисправный мопед спалил дом в селе Марксовского района

Фото: ГУ МЧС Саратов

Вчера, 9 сентября, в Марксовском районе Саратовской области из-за неисправного мопеда сгорел дом, об этом сообщает ГУ МЧС региона.

В 16:20 дежурный в Марксе получил сигнал о пожаре в селе Павловка. Очаг находился в трехкомнатной квартире жилого дома на два хозяина.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности мопеда, который был запаркован в пристройке. На тушение выезжали два пожарных расчета. Обошлось без пострадавших.

Сгоревший мопед

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