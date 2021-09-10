В Саратовской области пройдет акция памяти министра МЧС Евгения Зиничева

Сегодня, 10 сентября, во всех пожарно-спасательных частях Саратова и области пройдет акция памяти министра МЧС Евгения Зиничева.

Мероприятие назначено на 17:00 по Саратову. В это время по всей стране пройдет акция памяти министра МЧС России Евгения Николаевича Зиничева. Во всех федеральных пожарно-спасательных частях выстроится спецтехника. Машины включат проблесковые маяки и звуковые сигналы. Информацию подтверждает пресс-служба регионального управления МЧС.

Евгения Зиничева похоронят 10 сентября в Петербурге на Северном кладбище. Траурное мероприятие пройдет в закрытом от пресс режиме. Напомним, министр по чрезвычайным ситуациям погиб на учениях в среду, 8 сентября, в Красноярском крае. Ему было 55 лет. Президент России заявил, что Зиничев до конца исполнил свой долг, спасая человека.

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