В Саратове приставы закрыли опасный для горожан строительный рынок

Судебные приставы Саратова закрыли опасный для граждан рынок стройматериалов в Заводском районе. Представители ведомства обязали индивидуального предпринимателя исполнить судебное решение о закрытии строительного рынка и склада стройматериалов в охранной зоне высоковольтных линий электропередач.

Земельный участок на Ново-Астраханском, на котором арендатор организовал рынок, был опасен для посетителей. Там проходили высоковольтные линии электропередач, обрыв которых мог бы привести к гибели горожан.

На основании решения суда в отношении гражданки было возбуждено исполнительное производство, однако предприниматель не спешила убирать рынок. Тогда ей напомнили о дальнейших положенных по закону санкциях.

Не став дожидаться новых мер воздействия, должница освободила охранную зону, о чем информирует УФССП России по Саратовской области.

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