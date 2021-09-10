Бабье лето придет в Саратовскую область ближе к октябрю

Замначальника регионального гидрометцентра Светлана Цветайло рассказала «КП-Саратов» о том, когда в Саратовскую область придет долгожданное бабье лето.

Синоптик отметила, что устойчивое возвращение тепла ожидается только ближе к октябрю. Наступившее потепление ещё нельзя назвать именно бабьим летом, поскольку после недели пониженных на 3-4 градуса, в сравнении с климатической нормой, температур сейчас показания термометров в регионе вернулись к норме, но не превысили её.

На следующей неделе ожидается очередное похолодание – до заморозков на поверхности почвы. Спустя несколько дней вновь потеплеет. Холодные периоды будут в среднем на 2-3 дня дольше теплых.

- А вот когда в багрец и золото оденется лес, и вдруг у нас наступит на рубеже сентябрь-октябрь продолжительный период в 10-12 дней солнечной погоды, более теплой, когда хочется гулять-дышать полной грудью, вот это будет бабье лето, - резюмировала синоптик.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.