Жителей Саратова ждут на субботних ярмарках

Завтра, 11 сентября, в Саратове пройдут традиционные ярмарки «выходного дня». Об этом напоминает региональный минсельхоз.

С 8 утра до 4 часов дня горожан будут ждать лотки с качественной и недорогой продукцией от местных производителей в следующих местах: сельхозхозяйственный рынок в Юбилейном, пересечение Пензенской и Томской, Московское шоссе, 61 (поселок Елшанка).

- Саратовцы и гости города смогут приобрести мясо в ассортименте, молоко и молочные продукты, овощи, картофель, рыбу, домашнюю птицу, яйцо, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, кондитерские изделия и сахар, колбасы и мясные полуфабрикаты, а также мед, - говорится в сообщении ведомства.

Также горожане смогут приобрести овощи, фрукты и ягоды на ярмарке на Театральной площади. Она откроется также в 8 утра.

Все интересующие вопросы по поводу работы ярмарок можно задать по телефонам: 51-77-12 (до 14:00 по субботам), 50-70-17 (по будням).

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.