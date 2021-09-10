В Саратовской области запрещена продажа алкоголя в День трезвости

В Субботу, 11 сентября, в Саратовской области ограничена продажа алкоголя. Регион отмечает День трезвости.
Действующим региональным законодательством - Законом Саратовской области от 29.06.2015 № 85-ЗСО «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Саратовской области» назначены дни полного запрета продажи алкогольной продукции предприятиями торговли на территории Саратовской области.
Запрещена розничная продажа алкоголя в магазинах.
Данное ограничение не распространятся на продажу алкоголя в заведениях общественного питания. Информацию публикует управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации муниципального образования «Город Саратов».
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