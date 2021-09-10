Изменилось расписание пяти междугородних автобусов в Правобережье

С 10 сентября обновилось расписание пяти междугородних маршрутов в Правобережье Саратовской области.

Поменялись следующие маршруты:

№ 408 «Балашов - Романовка»:

Отправление от остановки «Балашов АС» - 05.30 (кроме среды и воскресенья); 06.15 (кроме вторника и субботы); 14.25 (кроме вторника и субботы); 15.05 (кроме среды).

Отправление от остановки «Романовка АС» - 08.00 (кроме среды и воскресенья); 09.45 (кроме вторника и субботы); 17.15 (кроме среды); 17.35 (кроме вторника и субботы).

№ 601 «Аткарск - Саратов»:

Отправление от остановки «Аткарск АС» - 12.00.

Отправление от остановки «Саратов АВ» - 09.30.

№ 603-1 «Саратов – Балашов»:

Отправление от остановки «Саратов АВ» - 07.00; 11.10.

Отправление от остановки «Балашов АС» - 12.45; 15.30.

№ 525 «Балашов - Ртищево»:

Отправление от остановки «Балашов АС» - 06.00 по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам; 14.00 по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Отправление от остановки «Ртищево АС» - 10.00 по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам; 17.00 по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

№ 636 «Романовка - Саратов»

Отправление от остановки «Романовка АС» - 06.30 по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам; 08.00 ежедневно; 14.45.

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