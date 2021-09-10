Дипломатический представитель Ватикана прибыл в Саратовскую область

В Саратовской области состоялась встреча Архиепископа с заместителем Председателя Правительства области Романом Грибовым. В регион прибыл дипломатический представитель Ватикана в РФ: Апостольский Нунций Архиепископ Джованни Д’Аньелло.

Во встрече приняли участие Ординарий римско-католической Епархии святого Климента в Саратове, Епископ Клеменс Пиккель, а также Генеральный викарий централизованной религиозной организации «Римско-католическая Епархия Святого Климента в Саратове» Диогенес Уркиза и советник Апостольской нунциатуры, священник Игорь Чабанов.

В рамках встречи, которая прошла в областной библиотеке, обсуждались вопросы межконфессионального диалога, многогранной деятельности священников Епархии Святого Климента. Также высокого гостя пригласили на тематическую выставку, включающую редкие книги XIX века, посвященные исследованию католицизма, истории Ватикана, деятельности римских пап.

Архиепископ Джованни Д’Аньелло планирует также посетить Энгельс, Маркс, о чем информирует министерство внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.

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