Под Вольском обнаружены чумные свиньи

В Саратовской области, на территории Вольского района, выявлен очаг африканской чумы свиней (АЧС). Карантин по АЧС среди домашних свиней также остается в двух очагах в регионе.

Очаг бруцеллеза был выявлен на территории Ровенского района, там заболело 33 коровы. В этом районе установлены ограничения хозяйственной деятельности.

Специалисты областной государственной ветеринарной службы проводят необходимые мероприятия по ликвидации очага инфекции.

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