Покусавшими жительницу Саратова собаками займутся следователи

Правоохранители Саратова проведут проверку после публикации в СМИ сообщения о том, что стая бродячих собак напала на женщину.

В саратовских СМИ ранее были опубликованы сообщения о том, что инцидент произошел 4 сентября 2021 года около 7:00. Женщина шла на работу, когда около от лицея № 62 на улице Чапаева на нее набросилась стая бродячих собак и стала кусать за ноги. С полученными травмами пострадавшая обратилась к медикам и была доставлена в больницу.

Следователи СК региона устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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