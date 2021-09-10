Новым арт-объектом в Саратове стала трансформаторная будка

На граффити изображен один из символов Саратова Фото: Дарья Васенина

Вчера, 9 сентября, мэр Саратова Михаил Исаев проанонсировал в своём Instagram появление в центре города нового арт-объекта.

Граффити появится в обновленном сквере на Вавилова, ближе к Мирному переулку.

На месте побывал корреспондент «КП-Саратов».

Оказалось, что арт-объект представляет из себя граффити - рисунок с изображением Саратовской консерваторией имени Собинова, который появился на боковой стене трансформаторной будки в начале сквера.

Сейчас работа ещё не закончена.

Ранее здесь располагались многочисленные торговые точки.

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