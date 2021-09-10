Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 сентября 2021 10:21

Новым арт-объектом в Саратове стала трансформаторная будка

Появление нового объекта анонсировал мэр Исаев
Дарья ВасенинаДарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)
На граффити изображен один из символов Саратова

На граффити изображен один из символов Саратова

Фото: Дарья Васенина

Вчера, 9 сентября, мэр Саратова Михаил Исаев проанонсировал в своём Instagram появление в центре города нового арт-объекта.

Граффити появится в обновленном сквере на Вавилова, ближе к Мирному переулку.

На месте побывал корреспондент «КП-Саратов».

Оказалось, что арт-объект представляет из себя граффити - рисунок с изображением Саратовской консерваторией имени Собинова, который появился на боковой стене трансформаторной будки в начале сквера.

Сейчас работа ещё не закончена.

Ранее здесь располагались многочисленные торговые точки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.