Новым арт-объектом в Саратове стала трансформаторная будка

На граффити изображен один из символов Саратова
Фото: Дарья Васенина
Вчера, 9 сентября, мэр Саратова Михаил Исаев проанонсировал в своём Instagram появление в центре города нового арт-объекта.
Граффити появится в обновленном сквере на Вавилова, ближе к Мирному переулку.
На месте побывал корреспондент «КП-Саратов».
Оказалось, что арт-объект представляет из себя граффити - рисунок с изображением Саратовской консерваторией имени Собинова, который появился на боковой стене трансформаторной будки в начале сквера.
Сейчас работа ещё не закончена.
Ранее здесь располагались многочисленные торговые точки.
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