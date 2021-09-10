Забор упал на припаркованный автомобиль
Сегодня, 10 сентября, саратовцы рассказал о том, что в Заводском районе забор стройплощадки упал на автомобиль. Анонимное сообщение появилось в группе Заводской Online Саратов.
По словам автора записи, инцидент произошел на улице Пономарева. Там ограждение упало на автомобиль.
- Вероятно, забор сдуло сильным порывом ветра, - пишет саратовец.
На предоставленных кадрах видно, что автомобиль серьезно не пострадал, однако травмоопасная стройплощадка теперь осталась без ограждения.
Стройплощадка осталась без ограждения
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.