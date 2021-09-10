Забор упал на припаркованный автомобиль

Сегодня, 10 сентября, саратовцы рассказал о том, что в Заводском районе забор стройплощадки упал на автомобиль. Анонимное сообщение появилось в группе Заводской Online Саратов.

По словам автора записи, инцидент произошел на улице Пономарева. Там ограждение упало на автомобиль.

- Вероятно, забор сдуло сильным порывом ветра, - пишет саратовец.

На предоставленных кадрах видно, что автомобиль серьезно не пострадал, однако травмоопасная стройплощадка теперь осталась без ограждения.

Стройплощадка осталась без ограждения

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