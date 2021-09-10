Ночью на трассе в Вольском районе опрокинулось Chevrolet

Вчера, 9 сентября, в Вольском районе Саратовской области произошло ДТП с пострадавшими. Подробности сообщила пресс-служба региональной ГИБДД.

В 00:15 на 162 км дороги Р-228 55-летний мужчина за рулем Chevrolet Lacetti не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.

В последствии аварии саратовца пришлось госпитализировать.

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