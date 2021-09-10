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Происшествия10 сентября 2021 9:20

Саратовец попал в больницу после поездки на квадроцикле

Мужчина катался на даче
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Байк опрокинулся

Байк опрокинулся

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 9 сентября, в Волжском районе Саратова произошло ДТП с квадроциклом. Подробностями поделилась пресс-служба региональной ГИБДД.

В 13:20 напротив дома №19 в СНТ «Элита» 55-летний мужчина не справился с управлением квадроцикла и опрокинулся.

В последствии саратовца пришлось госпитализировать.

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