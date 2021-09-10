Саратовец попал в больницу после поездки на квадроцикле

Байк опрокинулся Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 9 сентября, в Волжском районе Саратова произошло ДТП с квадроциклом. Подробностями поделилась пресс-служба региональной ГИБДД.

В 13:20 напротив дома №19 в СНТ «Элита» 55-летний мужчина не справился с управлением квадроцикла и опрокинулся.

В последствии саратовца пришлось госпитализировать.

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