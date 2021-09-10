В Заводском районе горит двухэтажный дом

В эти минуты в Заводском районе Саратова горит расселенный дом. Подробности сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Сигнал об огне на Кленовой, 13 поступил в 8:47. На место отправили два расчета.

Горят 150 квадратных метров в двухэтажном доме. Угрозы жизням саратовцев и близстоящим домам нет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.