Коронавирусом в Саратовской области за сутки заразились 244 человека

За прошедший день в Саратовской области коронавирусом заразились ещё 244человека. Всего на 10 сентября в регионе зафиксированы 83 235 случаев.

Выписали с начала пандемии 76 800 человек, за сутки – 185.

В Саратове нашли 100 новых случаев, в Энгельсском районе – 41, а в Балаковском – 15.

Среди заразившихся восемь детей до шести лет, семеро – от семи до 14, девять подростков от 15 до 19-ти и 86 человек старше 60-ти лет.

Пневмонию выявили у 95 пациентов, бессимптомно переносят COVID-19 трое саратовцев.

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