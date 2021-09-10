Валерий Радаев предложил заменить часть саратовских троллейбусов автобусами

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев вчера, 9 сентября, провел совещание по вопросам работы общественного транспорта в облцентре. Причиной собрания послужило множество жалоб от горожан.

В качестве примеров недобросовестной работы перевозчиков привели сообщения об очередях на остановке 41-й маршрутки, которая едет из центра в Солнечный, а также весь транспорт до Юбилейного, куда не представляется возможным уехать после 8 вечера.

Главе регионального минтранса Алексею Петаеву и мэру Саратова Михаилу Исаеву губернатор поручил для получения обратной связи от горожан создать горячие линии по работе общественного транспорта.

Контрольно-аналитическому управлению Радаев дал указание в течение недели проработать вопрос со специалистами СГТУ. Глава региона отметил, что, если нужно, на линии выпустят транспорт большей вместимости:

- Если необходимость есть, сегодня троллейбус заменить, дополнительно поставить автобусные маршруты, дополнительной вместимости, чтобы люди были, если там переполненные автобусы, - говорит Радаев на видео в своём Instagram.

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