Татьяна Астафьева: «Саратов готов к Всероссийским фестивалям, благодаря поддержке нацпроекта «Культура»

С 9 по 12 сентября в Саратовской области проходит IV Всероссийский этнофестиваль национальных культур «Волжское подворье», мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Культура», инициированного Владимиром Путиным.

- Всероссийский этнофестиваль национальных культур «Волжское подворье» проходит в нашем регионе в четвертый раз, — рассказывает и.о.министра культуры Татьяна Астафьева, - В Саратов приехали национальные творческие коллективы, исполнители разных жанров народного творчества и мастера декоративно-прикладного искусства из 12 регионов России и 10 муниципалитетов Саратовской области, — сообщает представитель ведомства.

Свое творчество покажут представители различных национальных культур. Несмотря на то, что фестиваль «Волжское подворье» в этом году пройдет в особых условиях и с соблюдением всех мер безопасности, он, по мнению Татьяны Астафьевой, станет ярким событием и запоминающимся праздником для всех ценителей народной культуры.

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