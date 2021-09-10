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Общество10 сентября 2021 8:22

«Лиза Алерт» просит помощи в поисках зеленоглазого саратовца

Волонтеры разместили в своей группе ориентировку
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Фото из сообщества саратовского отделения «Лиза Алерт»

Фото из сообщества саратовского отделения «Лиза Алерт»

Волонтеры саратовского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили приметы пропавшего 5 сентября жителя облцентра.

Поисковики сообщили приметы 37-летнего Романа Зелингера: рост 189 см, нормального телосложения, темно-русые волосы, зеленые глаза. Мужчина был одет в темно-серый спортивный костюм, светло-зелёную футболку и синие с красными вставками кроссовки.

Всех, кто где-то видел Романа, просят обращаться по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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