Потепление в Саратовской области закончится похолоданием

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде на сегодня, 10 сентября.

В области облачно с прояснениями. Ветер веет с Северо-запада со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, порывы – до 14 м/с. Термометры в течение дня покажут от 22 до 24 градусов тепла.

Ночью ветер скорректирует направление на западное, а порывы усилятся до 15-17 метров в секунду. Температура составит от 9 до 14 градусов выше нуля.

В Саратове сейчас +14°С. К 10 утра обещают +17°С, а максимально воздух прогреется до +23°C. Ночью температура опустится до +12°С. Ветер западный – от 3 до 6 метров в секунду, порывы – до 12 м/с. Облачно.

Так, в сравнении со вчерашним днём в регионе будет теплее, но предстоящая ночь окажется прохладнее минувшей.

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