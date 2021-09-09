Саратовская дзюдоистка Лилия Нугаева привезла из Люксембурга золотую медаль

Фото из Instagram Михаила Исаева
Воспитанница Саратовской центральной спортивной школы олимпийского резерва Лилия Нугаева привезла с прошедшего в Люксембурге Чемпионата Европы по дзюдо среди юниоров до 21 года золотую медаль. Спортсменку поздравляет в своём Instagram мэр Михаил Исаев.
В сообщении главы города уточняется, что подготовили победительницу Евгения и Александр Смирновы.
- Наша гордость! Наша Чемпионка! Поздравляю с таким блестящим результатом! – пишет Исаев.
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