В Саратовской области на аппаратах ИВЛ находятся 249 пациентов с коронавирусом

Сегодня, 9 сентября, в саратовском министерстве здравоохранения прошел брифинг по вопросам коронавируса. Первый замминистра Станислав Шувалов рассказал о ситуации в регионе.

В ковидных стационарах Саратовской области находится 3 021 больной, у 2 771 человека диагноз подтвержден. На дому лечатся 1 109 пациентов.

Кислородную поддержку получают 962 человека. 249 саратовцев на ИВЛ.

Медики следят за состоянием 11-ти прибывших из-за рубежа жителей региона. Наблюдение снято с 361 191 саратовца.

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