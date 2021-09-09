Директор Саратовского театра оперы и балета Кочнев сравнил исторический зал с дворцом культуры

Сейчас историческое здание закрыто на реконструкцию Фото: Екатерина Семенова

Сегодня, 9 сентября, на новой сцене Саратовского театра оперы и балета прошла пресс-конференция, приуроченная к открытию сезона.

Художественный руководитель, главный дирижёр Юрий Кочнев рассказал о проекте росписи потолка зала закрытого сейчас на реконструкцию исторического здания на Театральной площади.

Худрук обозначил, что, в отличие от Голубой гостиной, купол не является объектом охраны культурного наследия. Кочнев считает, что роспись 91-го года делала зал похожим на дворец культуры.

- Мы же планируем вернуться к первоначальному, классическому проекту интерьера 1956 года, что более приемлемо для театра, - поделился режиссер.

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