Взяточники из балаковской ГИБДД получили от 8,5 до 10 лет строгого режима

Суд вынес приговор четырем экс-сотрудникам ГИБДД Балакова Саратовской области. Подробности сегодня, 9 сентября, сообщает региональная прокуратура.

Мужчин признали виновными в получении взятки через посредника за бездействие и посредничестве во взятке.

Установлено, что в период с 2018 по 2019 годы злоумышленники в Хвалынском районе вымогали взятки у водителей из других регионов. Автомобилисты переводили или отдавали лично посреднику от 20 до 70 тысяч рублей, а тот передавал деньги бывшим правоохранителям.

Подсудимые вину признали лишь частично, заявив, что о взяточничестве они не договаривались, а деньги получали без вымогательства.

- Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил бывшим полицейским наказание от 8 лет 6 месяцев до 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с различными суммами штрафов - 400 и 800 тыс. рублей, а также запретил им занимать в течение 4 лет определенные должности. Их посреднику назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении со штрафом 800 тыс. рублей, - говорится в сообщении надзорного органа.

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