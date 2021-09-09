Татарский ансамбль в Саратове встречали частушками с танцами под баян и баней

Фото регионального минкульта

В Саратов съезжаются коллективы-участники IV Всероссийского этнофестиваля национальных культур «Волжское подворье», организованного в рамках инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным нацпроекта «Культура». Подробности сообщает региональное министерство культуры.

Первой в областной центр народного творчества имени Людмилы Руслановой приехала делегация из города Вятские Поляны Кировской области – народный ансамбль татарской песни «Кояш», руководитель коллектива – Раиса Мухаметшина.

Гостей встретили припевками и частушками под баян, народными танцами, баней и подарками – фестивальными оберегами. Гости привезли хозяевам фестиваля чак-чак.

- Нам очень понравилось, как нас встретили. Мы надеемся, что наше творчество с теплотой будет принято зрителями, ведь мы привезли в Саратов народные песни и танцы вятских татар, а также обряды, собранные в проводимых нами этнографических экспедициях. Хочется пожелать гостям и участникам IV Всероссийского этнофестиваля национальных культур «Волжское подворье» хорошего настроения и удачных выступлений, - выразили благодарность за прием гости.

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