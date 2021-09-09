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Общество9 сентября 2021 16:14

К Саратовскому радиоприборному заводу снова подали иск о банкротстве

Наталия Калинина
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Сегодня, 9 сентября, ООО «ТеплоЭлектроГенерирующая Компания» подало новый в арбитражный суд новое исковое заявление о банкротстве саратовского радиоприборного завода. Соответствующее сообщение опубликовано на портале «Электронное правосудие».

ООО «ТеплоЭлектроГенерирующая Компания» занимается подачей горячей воды и электричества. Иск подан на общую сумму 8,7 миллиона руб.

В 2018 году «ТЭГК» уже подавала иск на банкротство предприятия из-за долга в 8,9 миллиона рублей, но потом забрала заявление. Ранее иск о банкротстве завода также подавал Сбербанк. В июне прошлого года дело было закрыто.

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