Глава саратовского ОБЖН Юрин о министре Зиничеве: «Он погиб, как настоящий герой»

Евгений Зиничев. Фото МЧС

Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Саратовской области Юрий Юрин рассказал изданию «Новости Саратова» о том, каким был погибший вчера, 8 сентября, глава федерального МЧС Евгений Зиничев. Напомним, он разбился о каменный выступ плато Путорана на водопаде Китабо-Орон (Большой Иркиндинский) в 120 км от Норильска Красноярского края, бросившись спасать оператора Александра Мельника. Врачам не удалось спасти и его.

Плато Путорана. Фото: Денис Кожевников

Юрин описывает Зиничева как храброго и всегда готового прийти на помощь человека, «боевого министра». Именно эти черты в итоге привели к его гибели.

Вчера министр отправился вместе с журналистами на водопад для съемок учебного фильма. Режиссер известного фильма «Территория» 63-летний Мельник снимал, стоя спиной к обрыву, и оступился. Зиничев кинулся за ним, но разбился о скалу. Их достали ещё живыми, но в вертолете, по пути в больницу, мужчины скончались.

Александр Мельник Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Он погиб, как мужчина, спасатель, как настоящий герой. Я соболезную всем спасателям страны, - цитирует Юрина издание.

Посмертно Зиничеву, отцу и трижды деду, присвоили звание героя России. Для всех спасателей страны его гибель стала огромной потерей.

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