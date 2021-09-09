Саратовской области выделили дополнительные 376,5 млн рублей на здравоохранение

Объем финансового обеспечения госпрограммы Саратовской области «Развитие здравоохранения» в текущем году увеличен на 376,5 млн рублей. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает Роман Бусаргин.

На стимулирующие выплаты для саратовских медиков будет дополнительно направлено 94,7 млн рублей. На закупку нового оборудования для лабораторий, осуществляющих диагностику инфекционных болезней, пойдет еще 10,8 млн рублей.

Также предусмотрены дополнительные расходы на укрепление материально-технической базы ГУЗ «Саратовский областной клинический госпиталь для ветеранов войн».

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