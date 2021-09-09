Саратов оказался в тройке лидеров страны по числу разводов в сравнении с числом браков

В Саратовской области за месяц у регистрируют больше разводов, чем свадеб. Такова статистика ЗАГСа.

В январе было заключено 640 браков, расторгнуто 673, при этом стоит отметить, что в январе 2020-го и было всего 534 брака против 751 развода. В марте 2021 года было 755 браков против 794 разводов. Рекорд за маем: 528 браков и 807 разводов. Исключением стал июль: создано 1836 ячеек общества, а распались 1020.

В целом по перевесу числа разводов над числом браков Саратовская область оказалась в первой тройке по стране: ее обгоняют только Ленинградская область и Калмыкия.

По словам начальника Управления по делам ЗАГС правительства области Юлии Пономаревой, чаще всего распадаются пары, прожившие вместе от 5 до 10 лет, на них приходится около 30% всех разводов. Далее следуют пары, продержавшиеся от 1 до 5 лет, - 28% от общего числа расторжений брака. На третьем месте - от 10 до 20 лет, на них приходится 25% разводов.

- Большинство сограждан расторгают брак в возрасте от 25 до 34 лет: это 35% мужчин и 43% женщин, - сообщает представитель регионального ЗАГСа.

Эксперты отмечают, что некоторые пары задумались о разводе, чтобы улучшить свое материальное положение. Государственная поддержка для одиноких матерей может оказаться более существенной, чем семейная от мужа.

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