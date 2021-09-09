Сотни домов в Саратове остались без воды до вечера

Сегодня, 9 сентября, ООО «КВС» вновь сообщили о масштабном отключении воды в Саратове.

Авария произошла на городском водопроводе по адресу: Соколовая, 291.

На время ремонта прекращено холодное водоснабжение частного сектора, ограниченного улицами: Соколовая – Танкистов – 1-я Садовая – Чапаева. Это более сотни домов.

Восстановить подачу воды планируется к 20:00 ограничено.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.