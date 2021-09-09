Вячеслав Володин поставил в пример работу властей Татищево по ремонту тротуаров

Фото: Володин.Саратов

Сегодня, 9 сентября, Вячеслав Володин встретился с жителями Татищева. Парламентарий посетил в Татищево лицей, который в данный момент находится на ремонте. Информация поступила из Телеграм-канала сторонников спикера Госдумы "Володин.Саратов".

Ранее местные жители сообщили о следующих проблемах: не хватает площадей в столовой и пищеблоке, мало места и в гардеробе. В связи с этим было принято решение о создании пристроек. До конца года будет разработана проектно-сметная документация.

В Татищеве также планируют в этом году перейти к третьему этапу ремонта тротуаров. Первые два завершены. Около пешеходных дорожек территорию сразу благоустраивают, организуют освещение, высаживают растения.

Фото: Володин.Саратов

- Тем, кто занимается благоустройством в других городах и поселках региона, нужно взять за основу ваши подходы, - сообщил Володин после осмотра объекта.

Затем парламентарий и местные власти обсудили вопрос строительства путепровода через переезд в Татищеве. Проект уже готов. Основной поток автомобилей выведут за пределы поселка.

- Мы должны спланировать все последующие шаги после сдачи путепровода. Чтобы создать транзитную дорогу областного уровня. Важно не забыть и о благоустройстве прилегающих территорий, – сказал спикер Госдумы.

Обсуждалось также решение вопросов в соседней Сторожевке. Там продолжается ремонт тротуаров, два первых этапа завершены. До конца года планируется завершить постройку резервуара для обеспечения граждан водой.

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