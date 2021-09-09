Перед судом предстанет три года насиловавший дочь саратовец

Саратовские правоохранители передали в суд дело 45-летнего местного жителя. Мужчина, по версии следствия, три года насиловал свою дочь.

В период с апреля 2006 года по август 2009 года саратовец вступал в половые отношения со своей дочерью. На момент первого преступления ей было девять лет. О его противоправных деяниях стало известно правоохранительным органам, которым удалось собрать доказательства вины злоумышленника.

Задержанный заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

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