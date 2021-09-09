В Саратовской области появится виртуальный концертный зал за миллион рублей

Пресс-конференция «Главные достижения нацпроекта «Культура» в Саратовской области»

Вчера, 8 сентября, в пресс-центре «Комсомольской правды Саратов» прошла встреча с заместителем министра культуры Саратовской области Владимир Баркетов. Темой мероприятия стали «Главные достижения нацпроекта «Культура» в Саратовской области». Замглавы ведомства рассказал о том, какие меры поддержки в рамках нацпроекта «Культура», инициированного Владимиром Путиным, запланированы на 2022 год.

На 2022 год на реализацию национального проекта «Культура» в регионе заложено 177 млн рублей. Они пойдут в том числе на:

- создание виртуального концертного зала: 1 млн рублей

- создание и ремонт учреждений культурного досуга в сельской местности: 44,2 млн рублей

- покупку музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств и профессиональных образовательных организаций: 55,8 млн рублей

- создание центров культурного развития в малых городах: 48 млн рублей

- модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств: 24,8 млн рублей

- государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и выдающихся сельских культработников: 3,2 млн рублей.

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