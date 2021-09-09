Житель Энгельса заколол отца за упреки в пьянстве и лени

Фото: СУ СК по Саратовской области

Суд вынес приговор 47-летнему жителю Энгельса. Мужчина убил отца за обвинения в пьянстве и лени.

Инцидент произошел в ночь с 5 на 6 мая 2021 года. 47-летний мужчина проживал с 72-летним отцом в квартире на улице Горького в Энгельсе. В тот вечер они распивали спиртное. В какой-то момент между ними произошла ссора. Отец был недоволен тем, что сын не работал и злоупотреблял спиртным. Рассвирепев, мужчина ударил отца ножом в грудь, а затем отправился спать. Потерпевший скончался на месте. Его тело обнаружила дочь, пришедшая навестить отца.

На суде житель Энгельса признал вину и раскаялся в содеянном.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет в колонии строгого режима, о чем информирует СУ СК по Саратовской области.

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