В пожаре под Балашовом погиб пожилой мужчина

Вчера, 8 сентября, в Балашовском районе Саратовской области произошел пожар, в котором погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В 12:22 пожарные получили сигнал об охватившем деревянные дом и сарай огне в селе Малый Мелик. На тушение отправили два расчета.

В пожаре погиб 67-летний мужчина. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неправильных установки и использования электрооборудования.

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