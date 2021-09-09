Определен состав комиссии по осмотру приобретаемых саратовскими сиротами жилищ

В Саратовской области создадут комиссию по осмотру жилищ, приобретаемых сиротами на соцвыплаты. Об этом пишет в своём Telegram-канале председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Чиновник отметил, что сертификаты на покупку жилья ввели в регионе в этом году. Предназначаются они для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Получателями могут стать саратовцы, которым исполнилось 25 лет.

Купить квартиру или частный дом можно в любом уголке области. Единственное условие – жилье должно быть пригодным для проживания, не признанным аварийным, подлежащим сносу или реконструкции.

Для того, чтобы проконтролировать выполнение вышеобозначенного требования создали специальную комиссию, в которую будут входить: представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, уполномоченный государственного органа области в сфере жилищных отношений, представители областной думы, а также уполномоченные по правам ребенка и человека в Саратовской области.

- Комиссии предстоит проверить состояние жилого помещения, установить соответствие его технических характеристик условиям договора купли-продажи, нормам и требованиям предоставления, - пишет Бусаргин.

Уточнить информацию о порядке получения сертификата и заключения мирового соглашения можно по телефонам: 74-00-47, 74-42-83 (доб. 192).

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