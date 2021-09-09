В Саратове три улицы и два поселка остались без воды до вечера

Сегодня, 9 сентября, в Саратове отключена холодная вода на трех улицах и в двух поселках в Саратове.

Авария произошла на водопроводных сетях по адресу Вольская, 8Б. На время проведения ремонта прекращена подача воды для абонентов, проживающих по улицам: Белоглинская (от Вольской до 53-й Стрелковой дивизии), 53-й Стрелковой дивизии, Горького (от Мичурина до Рабочего переулка).

Также ведутся работы на водопроводных коммуникациях в поселке Калашниково. На их время прекращено холодное водоснабжение абонентов частного сектора в поселке Тепличный и поселке Калашниково.

Восстановить подачу воды сотрудники ООО «КВС» планируют к 20:00.

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